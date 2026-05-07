Malo mjesto, velika pješačka zona: Kreće izgradnja Trga Republike, zna se i čiji će bageri obaviti posao

U središtu Nedelišća uskoro se očekuje realizacija zanimljivog projekta koji će biti izmijeniti vizuru i funkciju jednog od najvažnijih javnih prostora. Općina Nedelišće zaključila je natječaj za rekonstrukciju Trga Republike. Posao početne procijenjene vrijednost od gotovo dva milijuna eura, dobila je tvrtka Vodogradnja koja će ga obaviti za 1.488.335,12 eura bez PDV-a.

Javni poziv je bio zanimljiv 'kolač' za više izvođača. Tako su ukupno zaprimljene četiri ponude. Uz Vodogradnju su konkurirale su još tri tvrtke. Tvrtka Međimurje graditeljstvo iz Čakovca ponudila je 1.872.335,31 eura bez PDV-a, dok je slovenski CP Ptuj licitirao s ponudom u iznosu od 1.594.026,08 eura bez PDV-a. Tvrtka Colas Hrvatska iz Varaždina ponudila je 1.596.569,73 bez PDV-a.

- Temeljem pregleda i ocjene ponuda, donosi se Odluka o odabiru ponude ponuditelja Vodogradnja s cijenom ponude od 1.488.335,12 EUR bez PDV-a, odnosno 1.860.418,90 EUR sa PDV-om te duljinom jamstvenog roka od 72 mjeseci. S obzirom da je pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno da je ponuda ponuditelja valjana, pravilna i prikladna ponuda koja u potpunosti zadovoljava uvjete i zahtjeve propisane dokumentacijom o nabavi te je i ekonomski najpovoljnija ponuda, pa je temeljem prijedloga stručnog povjerenstva za nabavu odlučeno kao u izreci, navedeno je u Odluci o odabiru.

Područje rekonstrukcije

Trg Republike u Nedelišću jedan je od najvažnijih javnih prostora u mjestu, nekadašnje trgovište i pijaca koje danas funkcionira kao nerazvrstana cesta specifičnog, ljevkastog oblika. Središtem prolazi asfaltirana prometnica, dok se pješačke staze protežu uz obje strane, uz stambene objekte i zelene površine. Ukupna površina trga prelazi 9.000 četvornih metara i čini glavno područje planirane rekonstrukcije.

Unutar tog prostora nalazi se kapelica Presvetog Trojstva iz 1841. godine, zaštićena kao kulturno dobro lokalnog značaja. Posebnu vrijednost ima i stoljetna platana, stara više od 300 godina, koja je proglašena spomenikom prirode i jednim od simbola Nedelišća. Uz nju se nalazi i zaštićena stambena kuća, što dodatno naglašava povijesni karakter prostora.

Na zelenim površinama smještena su i spomen-obilježja, uključujući ono posvećeno sudionicima Drugog svjetskog rata te obilježje prve tiskare u Nedelišću. Sve zajedno, Trg Republike predstavlja spoj prometne funkcije, kulturne baštine i prirodnih vrijednosti. Upravo zbog te slojevitosti, njegova rekonstrukcija ima važnu ulogu u očuvanju identiteta mjesta i njegovu daljnjem razvoju. Trg Republike, Nedelišće | foto: screen shot EOJN

Novi elementi

Idejni prikaz rekonstrukcije Trga Republike, temeljen na stvarnom stanju na terenu i preciznim geodetskim snimkama izradila je čakovečka tvrtka Geoplan. Plan zahvata obuhvaća postojeću površinu Trga Republike, ali i njegovu neposrednu okolinu.

Predviđeno je proširenje funkcije prostora tako da se trg poveže s novim parkiralištem na sjeveroistočnom dijelu te pješačkom stazom koja se nadovezuje na južni dio Ulice Matije Gupca. Cilj je jasan, dosadašnju prometnu ulicu pretvoriti u pravi javni trg, prilagođen prije svega pješacima, ali i s dodatnim kapacitetima za parkiranje. Trg Republike, Nedelišće | foto: screen shot EOJN

Nekoliko zona

Nova koncepcija predviđa da veći dio površine postane pješačka zona, osobito u središnjem i južnom dijelu, čime bi se stvorio ugodniji i sigurniji prostor za boravak građana. Projekt se pritom oslanja na važeće prostorne planove i zakonske okvire, uključujući Prostorni plan uređenja Općine Nedelišće te Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Prostor je planski podijeljen u nekoliko funkcionalnih zona, od javnih zelenih površina do mješovitih stambeno-poslovnih i pretežito stambenih zona. Takva podjela omogućuje uravnotežen razvoj, ali i bolju povezanost s okolnim sadržajima.

U neposrednoj blizini nalaze se važni objekti poput škole i sportske dvorane, što dodatno naglašava potrebu za kvalitetnim javnim prostorom. Upravo zato ovaj projekt nije izoliran zahvat, već dio šire slike razvoja mjesta. Trg Republike, Nedelišće | foto: screen shot EOJN

Funkcionalna shema unutar parcele

Funkcionalna shema rekonstrukcije Trga Republike u Nedelišću osmišljena je s ciljem da se zapuštenom prostoru u središtu mjesta ponovno vrati uloga najvažnije javne ulice i gradskog trga. Rješenje polazi od ideje stvaranja suvremenog, ali identitetski prepoznatljivog prostora koji poštuje postojeću urbanu strukturu i stambenu izgradnju u okruženju.

Naglasak je na aktiviranju prostora kroz različite sadržaje, aktivnosti i javne funkcije koje podižu kvalitetu boravka u centru. Istodobno se čuva povijesni karakter trga, uz uvođenje suvremenih elemenata oblikovanja i korištenja prostora.

Cilj je stvoriti živ, otvoren i fleksibilan javni prostor koji potiče društvene kontakte i svakodnevno korištenje. Rekonstrukcija i revitalizacija trga usmjerena je na njegovo pretvaranje u mjesto susreta i zajedničkih aktivnosti.

U prostoru su planirana različita okupljanja, od svakodnevnih druženja do manifestacija, kulturnih i vjerskih događaja te javnih i komercijalnih programa. Glavna pješačka os oblikovana je kao 'lenta povijesti Nedelišća' koja povezuje cijeli obuhvat i strukturira kretanje kroz prostor. Na taj način stvara se jedinstvena prostorna cjelina koja objedinjuje različite funkcije u skladan javni ambijent. Trg Republike, Nedelišće | foto: screen shot EOJN

Pozornica, paviljoni, parkiralište

Projekt uvodi niz novih urbanih elemenata koji oblikuju prepoznatljiv identitet trga i istodobno služe njegovoj funkcionalnosti. U središnjem dijelu predviđena je otvorena pozornica s pratećim gledalištem za oko 200 posjetitelja, orijentirana prema glavnom pješačkom potezu i zaštićenoj platani kao ključnom simbolu prostora.

Prostor dodatno definiraju tri paviljona različitih namjena, od ugostiteljskih i uslužnih do sajamskih i društvenih sadržaja. Paviljoni su projektirani kao otvorene, natkrivene strukture koje omogućuju fleksibilno korištenje tijekom cijele godine. Njihov raspored i oblikovanje stvaraju nove zone okupljanja i boravka unutar trga.

Prometne površine i parkirališta smještena su rubno kako bi se središnji dio trga maksimalno oslobodio za pješake i javne sadržaje. Time se postupno smanjuje dominacija automobilskog prometa u korist pješačkih i boravišnih zona. Trg Republike, Nedelišće | foto: screen shot EOJN

Arheološki nadzor

Sjeverni dio Nedelišća smatra se arheološki iznimno osjetljivim područjem, zbog čega su za planirane radove propisane posebne mjere zaštite. Tijekom svih zemljanih zahvata obvezan je kontinuirani arheološki nadzor kako bi se očuvala potencijalna nalazišta. Investitor je pritom dužan angažirati ovlaštenog arheologa ili instituciju te s njima sklopiti odgovarajući ugovor.

Na temelju tog ugovora ishođuje se prethodno odobrenje za arheološke radove, u skladu s važećim pravilnicima i zakonskim odredbama. Troškove arheoloških istraživanja u pravilu snosi investitor, osim u slučajevima kada se, pod propisanim uvjetima, mogu financirati iz državnog proračuna.