Za novu bolnicu na zapadu Zagreba osiguran i nadzor, početak gradnje sve je bliže

Nacionalna dječja bolnica u Blatu višegodišnji je strateški projekt Vlade koji uskoro kreće u realizaciju. Osigurana su sredstva za gradnju i nadzor.
U travnju ove godine, od Ministarstva zdravstva dobili smo informaciju da se nastavno na odabir izvođača u listopadu 2025. bliži početak gradnje nove bolnice u zagrebačkom Blatu. Kako su otkrili, polaganje kamena temeljca za Nacionalnu dječju bolnicu očekuje se krajem 2026. godine, a projektiranje napreduje po planu.
Na 177. Vlade Republike Hrvatske sada je donesena i Odluka o davanju prethodne suglasnosti za stručni nadzor provedbe projekta. To je važan korak za dalje.
Na sjednici Vlade RH, 17. lipnja 2026. godine Ministarstvu zdravstva, nositelju projekta Nacionalne dječje bolnice u Blatu, dana je prethodna suglasnost za preuzimanje obveza za sklapanje ugovora u uslugama stručnog nadzora za provedbu Faze 1. Kako stoji u Odluci, na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine sklopljen je ugovor za nadzor s odabranom zajednicom ponuditelja PDM Savjetovanje i Institut IGH u iznosu od 3,3 milijuna eura.
U odluci je opisano i kako su podijeljena sredstva. Ukupan iznos dijeli se na četiri dijela, na način da je u razdoblju između 2027. te 2029. godine planirano po 922.449,30 eura, a u 2030. dodatnih 533.573,62 eura. Ministarstvo je plaćanja obavezno uključiti u svoj financijski plan, u godini u joj obveza dospijeva, stoji dalje u napomeni.
Postoje planovi za napušteni kompleks
Podsjetimo, U Blatu se sprema izgradnja nove bolnice na ukupno 53.040 četvorna metra, a objekt bi se nalazio uz napušteni kompleks za koji također postoje planovi, doduše ne u prvoj, ugovorenoj fazi.
Za Fazu 1 izvedbe s odabranom zajednicom ponuditelja, ZDL Arhitekata, Kamgrada, Ing-grada te Radnika u listopadu 2025. ugovoreni su projektiranje i izvedba od 237,5 milijuna eura. Bolnička ustanova koja bi se mogla početi graditi krajem ove godine objedinila bi djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolnice Zagreb, a izvedba bi trebala završiti u 2029. godini. U međuvremenu, planira se i što će biti s golemim nikad završenim kompleksom odmah pored.
- Neovisno o postojećem kompleksu Sveučilišne bolnice, planiraju se i pripremne aktivnosti za Fazu II. Prema Studiji izvodljivosti iz 2021. godine, u toj je fazi predviđeno preseljenje Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Sestre milosrdnice i KB-a Merkur te Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim poremećajima (Goljak) i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Kukuljevićeva), rekli su nam o planovima za 'drugi' dio u travnju iz Ministarstva.
O planovima analize starog kompleksa pročitajte ovdje, a o projektu koji do nove bolnice predviđa tramvaj ovdje.