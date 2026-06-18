Za novu bolnicu na zapadu Zagreba osiguran i nadzor, početak gradnje sve je bliže

Nacionalna dječja bolnica u Blatu višegodišnji je strateški projekt Vlade koji uskoro kreće u realizaciju. Osigurana su sredstva za gradnju i nadzor.

U travnju ove godine, od Ministarstva zdravstva dobili smo informaciju da se nastavno na odabir izvođača u listopadu 2025. bliži početak gradnje nove bolnice u zagrebačkom Blatu. Kako su otkrili, polaganje kamena temeljca za Nacionalnu dječju bolnicu očekuje se krajem 2026. godine, a projektiranje napreduje po planu.

Na 177. Vlade Republike Hrvatske sada je donesena i Odluka o davanju prethodne suglasnosti za stručni nadzor provedbe projekta. To je važan korak za dalje.

Ugovoreno financiranje do 2030.

Na sjednici Vlade RH, 17. lipnja 2026. godine Ministarstvu zdravstva, nositelju projekta Nacionalne dječje bolnice u Blatu, dana je prethodna suglasnost za preuzimanje obveza za sklapanje ugovora u uslugama stručnog nadzora za provedbu Faze 1. Kako stoji u Odluci, na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine sklopljen je ugovor za nadzor s odabranom zajednicom ponuditelja PDM Savjetovanje i Institut IGH u iznosu od 3,3 milijuna eura.

U odluci je opisano i kako su podijeljena sredstva. Ukupan iznos dijeli se na četiri dijela, na način da je u razdoblju između 2027. te 2029. godine planirano po 922.449,30 eura, a u 2030. dodatnih 533.573,62 eura. Ministarstvo je plaćanja obavezno uključiti u svoj financijski plan, u godini u joj obveza dospijeva, stoji dalje u napomeni. Financiranje stručnog nadzora bolnice u Blatu | foto: Odluka (Vlada RH)

Postoje planovi za napušteni kompleks

Podsjetimo, U Blatu se sprema izgradnja nove bolnice na ukupno 53.040 četvorna metra, a objekt bi se nalazio uz napušteni kompleks za koji također postoje planovi, doduše ne u prvoj, ugovorenoj fazi.

Za Fazu 1 izvedbe s odabranom zajednicom ponuditelja, ZDL Arhitekata, Kamgrada, Ing-grada te Radnika u listopadu 2025. ugovoreni su projektiranje i izvedba od 237,5 milijuna eura. Bolnička ustanova koja bi se mogla početi graditi krajem ove godine objedinila bi djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolnice Zagreb, a izvedba bi trebala završiti u 2029. godini. U međuvremenu, planira se i što će biti s golemim nikad završenim kompleksom odmah pored.

- Neovisno o postojećem kompleksu Sveučilišne bolnice, planiraju se i pripremne aktivnosti za Fazu II. Prema Studiji izvodljivosti iz 2021. godine, u toj je fazi predviđeno preseljenje Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Sestre milosrdnice i KB-a Merkur te Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim poremećajima (Goljak) i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Kukuljevićeva), rekli su nam o planovima za 'drugi' dio u travnju iz Ministarstva.

O planovima analize starog kompleksa pročitajte ovdje, a o projektu koji do nove bolnice predviđa tramvaj ovdje.