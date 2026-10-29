Novi izgled obale između dva dalmatinska mjesta: Izmjenjivat će se trgovi i zelene površine

Obalna šetnica koja spaja dva obalna mjesta, Kaštel Stari i Kaštel Novi, treba rekonstrukciju. Oba mjesta administrativno pripadaju istom gradu, Gradu Kaštelima, a sprema se preobrazba šetnice koja ih povezuje.

Uređenje obalnog pojasa između Kaštel Starog i Kaštel Novog, procijenjeno na 9 milijuna eura bez PDV-a uključuje izgradnju nove obalne konstrukcije, šetnica, trgova i zelenih površina te obnovu komunalne infrastrukture. Projekt, koji se priprema od 2020. godine, konačno bi mogao dočekati realizaciju.

I dalje bez izvođača

Pripreme za ljepšu vezu dvaju obalnih mjesta, međusobno udaljenih tek nešto više od pola kilometra, odnosno oko 600 metara, ulaze u novu fazu nakon šest godina planiranja. Jedan od prvih koraka bila je izrada elaborata zaštite okoliša 2020. godine, nakon čega su u srpnju 2021. za potrebe izrade glavnog projekta provedeni geotehnički istražni radovi. Institut IGH - Regionalni centar Split izveo je pet istražnih kopnenih bušotina s kontinuiranim jezgrovanjem i šest ispitivanja Haefeli sondom u podmorskom dijelu zahvata.

Kako smo pisali, na ljeto ove godine pokrenuto je savjetovanje o građevinskim radovima procijenjene vrijednosti 9 milijuna eura, no izvođač još nije odabran. U međuvremenu se u javnoj nabavi pojavio i postupak za uslugu stručnog nadzora, odnosno za koordinatora zaštite na radu.

Ponude za radove na uređenju otvorene su krajem rujna, a iz zapisnika je vidljivo da su ih poslale dvije tvrtke - poznati Texo Molior iz Cavtata i Pomgrad Inženjering iz Splita. Dok je prva ponuda za nešto više od 200 tisuća eura niža od procijenjene vrijednosti, Pomgrad je ponudio izvesti radove za oko 11,23 milijuna eura.

U dokumentaciji javne nabave naveden je glavni arhitektonski projekt projektantskog ureda ARP, a kao glavni projektant naveden je diplomirani inženjer građevinarstva Željan Pernat. Procijenjeno trajanje ugovora za građevinske radove iznosi 28 mjeseci, dok je za uslugu koordinatora zaštite na radu i stručnog nadzora predviđeno trajanje od 39 mjeseci od obostranog potpisa ugovora.

Zapisnik s otvaranja ponuda | Foto: EOJN, snimka zaslona

Transformacija 50.000 kvadrata

Zahvat obuhvaća potez od skladišta Katalinić do obale novouređene luke Kaštel Stari, između kule Cippico i kule Celio Cega. Ukupna površina obuhvata navedena u dokumentaciji iznosi 48.467 četvornih metara, od čega se 7.912 četvornih metara odnosi na novu obalnu površinu nad sadašnjim morem, 6.165 četvornih metara na postojeće kopno, a 34.390 četvornih metara ostaje morska površina.

- Kontinuirana obalna šetnica artikulira se izmjeničnim postavljanjem trgova i zelenih površina. Zelene površine su jasnih tlocrtnih kontura. Prate oblik i raspored strukture pučkih blokova izgrađene povijesne strukture naselja uz obalu. Ulice među blokovima nastavljaju se među ovim zelenim 'blokovima' do mora. Na nekoliko mjesta proširenja postaju mali trgovi, opisano je u Glavnom projektu.

Zadržava se središnji trg

Središnji trg zadržava spomenik 'Vjesnik slobode' te dobiva stalnu pozornicu za javna događanja. Na istočnom trgu prezentirat će se podmorski arheološki ostaci kaštela Andreis, uz označavanje nekadašnjih zidova i interijera, postavljanje klupa i rasvjete te informativne ploče. Konačno rješenje predviđeno je u suradnji s konzervatorskom službom.

Za popločenje je predviđen pigmentirani beton u svijetlim sivo-bež tonovima, kameni detalji i vodopropusne površine u zelenim pojasevima. Projekt obuhvaća sadnju stabala, palmi, grmlja, penjačica i trajnica te uređenje dječjih igrališta s EPDM podlogom.

Prometno rješenje uključuje jednosmjernu cestu širine 3,5 metara i biciklističku stazu za promet u oba smjera. Predviđeno je usporavanje prometa te mogućnost njegova ograničavanja u večernjim satima, tijekom ljeta i blagdanima. Pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti osiguravat će rampe nagiba do 8,3 posto, navedeno je u javnoj nabavi.

Građevinski radovi i ideja iz 2019.

Projekt uključuje rekonstrukciju dijelova vodovodne mreže, zamjenu postojećih azbestno-cementnih cijevi promjera 100 milimetara, izgradnju novog oborinskog kolektora i pet novih ispusta kroz obalni zid te postavljanje nove javne rasvjete i prateće infrastrukture.

Prema informacijama objavljenima u srpnju 2026., pripremni radovi trebali bi obuhvatiti geodetsko iskolčenje, snimanje zahvata, izradu izvedbene dokumentacije i privremenu regulaciju prometa. Predviđeno je uklanjanje dotrajale urbane opreme te asfaltnih i betonskih površina, kao i pažljiva demontaža i čuvanje kamenih elemenata i opreme radi ponovne uporabe. Posebne mjere zaštite planirane su za arheološki lokalitet kaštela Andreis, u suradnji s konzervatorima.

Prisjetimo se, još u ožujku 2022. godine pisali smo da je za preobrazbu odabran ideji projekt studija Arhitektura Filip Tadin, čiji su autori Filip Tadin, Marija Burum i Nikolina Pavlović, iz 2019. godine. U ideji je opisano rješenje za novu rivu koja bi uključivala šetnicu uz more, prometnicu, park i šetnicu uz kuće. Kako je zamišljena, pogledajte ovdje.