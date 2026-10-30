Rekonstrukcija 'druge magistrale' u Dalmaciji: Za projekt od 10 milijuna eura bore se ove tri tvrtke

Županijski pravci stanovnicima su ponekad važniji i od državnih cesta. Među ključnim prometnicama za kretanje područjem Splita, Omiša i okolice je cesta oznake ŽC 6142, koja povezuje Split s Poljicima, Podstranom, Dugim Ratom i Omišem. Ujedno predstavlja alternativni pravac Jadranskoj magistrali, a ukupne je duljine nešto više od 5 kilometara. Županijska uprava za ceste Split priprema njezinu rekonstrukciju, a za projekt su se javile tri tvrtke - no samo jedna je cjenovno 'prihvatljiva'.

Tri ponude za tri faze

Pred kraj svibnja ove godine potpisan je sporazum za rekonstrukciju županijske ceste kroz Tugare. Riječ je o važnoj prometnici koja u zaleđu povezuje Split s Naklicama i Omišem, a njezina je važnost u tome je što predstavlja alternativu preopterećenoj Jadranskoj magistrali na potezu Split-Omiš.

Naručitelj radova, Županijska uprava za ceste Split, pokreće nadmetanje početkom listopada 2026. godine. Za posao procijenjen na 10,5 milijuna eura pristigle su tri ponude, od kojih su dvije više, a jedna niža od procijenjene vrijednosti naručitelja. Tvrtka Dom Commerce poslala je ponudu od 11,3 milijuna eura, a tvrtka Strabag od 11,06 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Najpovoljnija ponuda stigla je od tvrtke Kavelj, a iznosi 10,4 milijuna eura, no konačna odluka o izvođaču građevinskih radova još nije objavljena u sustavu javne nabave.