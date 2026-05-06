Skoro 10 godina čeka se gradnja nove brze ceste u Podravini, 20 km kolnika stanovnici već sanjaju

Otprilike 9 i pol godina nakon objave Studije o procjeni utjecaja na okoliš za novu brzu cestu, kreće kontrola projekata. Treba provjeriti stabilnost.

U siječnju 2017. godine, objavljena je Studija o utjecaju na okoliš za novu brzu cestu u Podravini. Riječ je o pravcu Suhopolje-Slatina, duljine 21,8 kilometara. Dionica bi se gradila od čvorišta Suhopolje, od križanja sa županijskom cestom, do čvorišta Slatina na raskrižju s državnom cestom D34.

Smatra se da bi donijela unaprijeđenje postojećeg prometnog koridora državne ceste D2, koja prema službenoj dokumentaciji, ima niz prometno-prostornih nedostataka. Izradu glavnih projekata dobila je tvrtka Mobilita Evolva, a drugi izvođač sada ima zadatak provjeriti mehaničku stabilnost izrađenih projekata za ključne objekte na trasi.

Stara prometnica problematična

Brza cesta Suhopolje-Slatina, kako je najavljeno, unaprijedila bi postojeći prometni koridor državne ceste D2. Ta prometnica javnosti i lokalnima već je poznata kao problematična po nizu nedostataka – od nedovoljnog kapaciteta, niske razine sigurnosti, do preniske brzine te opterećenja naselja i središta gradova.

Hrvatske ceste (HC) pokrenule su razne projekte ne bi li riješile probleme ove državne ceste, a ovo je dio rješenja. Izgradnjom tog i drugih pravaca na budućoj 'Podravskoj magistrali' očekuje se povećanje razine sigurnosti i prometne usluge, viša razina zaštite okoliša, ali i brži razvoj okolice. Na kraju krajeva, bolja kvaliteta života u regiji. Predviđena trasa Podravske ceste | foto: snimka zaslona, dokumentacija

Više objekata na novoj magistrali

Poznato je da se koridor Podravske ceste planira još od kraja 1970-ih godina te da je uključen u glavne prostorno-planske dokumente Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije. Radi poboljšanja prometne povezanosti i sigurnosti u smjeru istok-zapad, kao prioritetna dionica ističe se pravac Virovitica-Slatina.

Konkretno, dionica Suhopolje-Slatina, jedan dio te trase, duga je 21,8 kilometara. Planirana cesta je položena sjeverno od naselja Suhopolje, Naudovac, Žiroslavje, Višnjica, Gornji Miholjac i Bakić - najvećim dijelom usporedno s postojećom državnom cestom D2.

Kako je opisano u više dokumenata vezanih za projekt nove brze ceste, prolazila bi ravničarskim terenom i većinom na niskom nasipu. Na njoj su predviđena denivelirana čvorišta, 'Suhopolje', 'Orešac', 'Višnjica' i 'Slatina', gdje bi se cesta spojila s državnim pravcem D34.

Još traju izvlaštenja

Što se tiče koraka oko izgradnje, krajem listopada 2025. godine virovitičko-podravski župan, Igor Andrović izvijestio je da su postupci nepotpunog izvlaštenja zemljišta za izgradnju punog profila Podravske brze ceste u visokoj fazi rješavanja. Kako je tada rekao, preostalo je riješiti imovinsko-pravne odnose općine Gornji Miholjac.

Tom prilikom istaknuo je da je rješavanje imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ishođenje građevinske dozvole te za početak gradnje upravo dionice između Suhopolja i Slatine. A rojektiranje novih 23 kilometra još u 2019. godini dobila je tvrtka Mobilita Evolva.

Zaduženi su za izradu svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za predmetnu trasu, kako piše na stranicama te tvrtke. Dionica Suhopolje-Slatina | foto: snimka zaslona, dokumentacija Trasa glavnih projekata | foto: Mobilita Evolva

Treba potvrditi korektnost projekata

Nastavno na odabir i izradu projektanata, najnoviji korak koji opet traži naručitelj Hrvatske ceste kontrola je glavnih projekata radi provjere mehaničke otpornosti i stabilnosti objekata planiranih na dionici. Provjera se provodi sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o kontroli projekata, piše u javnoj nabavi.

Ističe se da kontrolu mogu provoditi isključivo ovlašteni revidenti s najmanje deset godina iskustva. Cilj kontrole potvrditi je korektnost projektne dokumentacije prije izdavanja građevinske dozvole te prije početka gradnje.

Nakon žalbe, ugovor

Kontrola će obuhvatiti projekte podvožnjaka, nadvožnjaka, mostova i drugih objekata na predviđenoj trasi brze ceste. Prema Studiji utjecaja na okoliš, na trasi je ukupno 12 objekata - od čega četiri nadvožnjaka, nekoliko prijelaza preko poljskog puta, dva mosta, kao i jedan podvožnjak.

Javna nabava zaključena je ugovaranjem izrade kontrole s odabranim izvođačem, tvrtkom Škoro u vrijednosti od 14.600 eura. No, sporazum je sklopljen tek po rješavanju žalbe na odabir Hrvatskih cesta.

Hrvatske ceste raspisale su u kolovozu 2025. javnu nabavu za kontrolu glavnih projekata Podravske brze ceste Suhopolje-Slatina, a u listopadu je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Škoro iz Zagreba. Na odluku o odabiru žalbu je podnijela tvrtka StruDes, osporavajući zakonitost pregleda i ocjene ponuda te tražeći poništenje odluke, stoji u Rješenju. Tim dokumentom, žalba odbijena kao neosnovana kao i zahtjev za naknadu žalbenog postupka.