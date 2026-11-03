Nova cesta mijenja Kvarner: Stiže i pješački most iznad prometnice, i to sve u pola cijene!

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije završila je postupak odabira izvođača radova za realizaciju projekta koji se na Kvarneru dugo čeka. Riječ je o izgradnji županijske ceste 5206, na trasi Rešetari - Grad Rijeka. Zahvat predstavlja dio prometnog pravca Kastav – Jurčići – granica Grada Rijeke.

Posao je dobio veliki GP Krk čiji će ga radnici obaviti za 1.586.428,62 eura bez PDV-a, odnosno 1.983.035,78 eura s PDV-om. U tijeku je žalbeni rok nakon zaključenja kojega se očekuje otvaranje gradilišta obzirom da je prema planu iz natječajne dokumentacije početak radova bio planiran za sredinu listopada ove godine.

Svakako treba reći i da bi izgradnja nedostajućeg dijela ŽC 5206 trebala trajati dvije godine, a ističe se kako je buduća prometnica važna za povezivanje gusto naseljenog zapadnog dijela riječkog urbanog područja, te se o njoj često govorilo kao o 'karici koja nedostaje'. Naime, ova cesta treba povezati Kastav i njegova naselja preko Rešetara i Jurčića s administrativnom granicom Rijeke, gdje se prometni pravac nastavlja prema Srdočima.

Velika konkurencija

Za posao izgradnje dijela nove ceste ŽC 5206 na lokaciji Rešetari pristiglo je ukupno šest ponuda. Uz pobjedničku ponudu tvrtke GP Krk, koja je posao ponudila obaviti za 1.586.428,62 eura bez PDV-a, odnosno 1.983.035,78 eura s PDV-om, na natječaju je sudjelovala i tvrtka G. P. P. Mikić s povoljnom ponudom od 1.667.117,65 eura bez PDV-a, odnosno 2.083.897,06 eura s PDV-om.

Tvrtka Iskopi i transporti Belobrajdić ponudila je posao obaviti za 2.017.766,48 eura bez PDV-a, odnosno 2.522.208,10 eura s PDV-om, dok je Strabag konkurirao s ponudom od 2.032.236,89 eura bez PDV-a, odnosno 2.540.296,11 eura s PDV-om. Ponudu je dostavila i tvrtka Rijeka Trans, u iznosu od 2.052.150,90 eura bez PDV-a, odnosno 2.565.188,63 eura s PDV-om, dok je najvišu ponudu uputila tvrtka Građevinar iz Čabra, u iznosu od 2.211.709,00 eura bez PDV-a, odnosno 2.764.636,25 eura s PDV-om.

Od ukupno šest pristiglih ponuda, tri su odbijene kao nepravilne, i to ponude tvrtki Iskopi i transporti Belobrajdić, Rijeka Trans i Građevinar. Ponuda tvrtke Iskopi i transporti Belobrajdić odbijena je zbog neupisanih jediničnih cijena u pojedinim stavkama troškovnika, dok tvrtke Rijeka Trans i Građevinar nisu dostavile tražena pojašnjenja o tipu i proizvođaču svjetiljki za javnu rasvjetu. Rijeka Trans ujedno nije prihvatio ni ispravak utvrđene računske pogreške. No, treba reći, nijedna od šest ponuda nije premašila procijenjenu vrijednost nabave od 3,29 milijuna eura bez PDV-a. ŽC 5206 | foto: screen shot EOJN / AG-Projekt

U pola cijene

Posebno je zanimljiva velika razlika između procijenjene vrijednosti projekta i cijene po kojoj bi se radovi trebali izvoditi. Naime, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije vrijednost izgradnje prometnice procijenila je na 3,29 milijuna eura bez PDV-a, dok je odabrana ponuda GP Krka vrijedna 1.586.428,62 eura bez PDV-a. To znači da je posao ponuđen za čak 1.703.571,38 eura manje od procijenjene vrijednosti, odnosno za 51,78 posto nižu cijenu. Drugim riječima, odabrana ponuda iznosi manje od polovice prvotno procijenjene vrijednosti radova.

Pritom je interesantno da ni ostali ponuditelji nisu bili ni blizu procijenjenom iznosu. Čak je i najskuplja ponuda, ona tvrtke Građevinar iz Čabra, bila gotovo 33 posto niža od procjene, dok je drugoplasirani G. P. P. Mikić ponudio tek 80.689 eura više od GP Krka. Takav raspon ponuda otvara pitanje na temelju kojih je kalkulacija i tržišnih pokazatelja procijenjena vrijednost radova na 3,29 milijuna eura, odnosno je li početna procjena bila previsoka u odnosu na stvarne tržišne cijene.

Trasa

Radovi će se obavljati prema projektu koji je za Županijsku upravu za ceste Primorsko-goranske županije izradio AG-Projekt. Građevna čestica nakon parcelacije zauzimat će 5.252,83 četvorna metra, dok je sama građevina definirana kao javna cesta namijenjena dvosmjernom prometu. Glavna projektirana os unutar parcele proteže se u duljini od 277,45 metara, dok druga os unutar zahvata obuhvaća dodatnih 13,86 metara.

Trasa nema horizontalnih zavoja, ali je zbog konfiguracije terena visinski zahtjevnija, s maksimalnim uzdužnim nagibom od 7,29 posto na glavnoj osi te 10 posto na drugoj osi. Posebno osjetljiv dio zahvata je naselje Frlani, preko kojeg danas prolazi nerazvrstana cesta koja će se u sklopu projekta ukloniti. ŽC 5206 | foto: screen shot EOJN / AG-Projekt

Obuhvat radova

Projekt nije ograničen samo na izvedbu novog asfaltnog kolnika, nego obuhvaća niz građevinskih i infrastrukturnih zahvata potrebnih za funkcioniranje nove županijske ceste. Uz kolničku konstrukciju i prometno rješenje predviđeni su sustav oborinske odvodnje, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura, pri čemu su posljednje dvije cjeline obrađene zasebnim elektrotehničkim projektom.

Trase elektroenergetskih kabela, vodovoda i fekalne kanalizacije također su koordinirane s cestovnim zahvatom, iako nisu predmet ovog građevinskog projekta. Sama kolnička konstrukcija sastojat će se od 25 centimetara tucaničke podloge te dvaju asfaltnih slojeva debljine šest i četiri centimetra.

S obje strane prometnice predviđeni su nogostupi širine 1,60 metara, izvedeni na tucaničkoj podlozi i završeni slojem sitnozrnatog asfalt-betona. Uz cestu će se, ovisno o konfiguraciji terena, izvoditi parkovni rubnjaci, betonske pasice te armiranobetonski ogradni i potporni zidovi.

Pješački most

Jedan od građevinski najzanimljivijih elemenata projekta bit će novi pješački most na dijelu gdje trasa buduće županijske ceste presijeca naselje Frlani. Njegova je uloga zadržati pješačku povezanost naselja nakon što nova cesta presiječe trasu postojeće nerazvrstane prometnice, koja će biti uklonjena.

Most će biti postavljen tako da iznad nove županijske ceste ostane slobodni profil visine 4,65 metara. Za njegovu izvedbu predviđeni su armiranobetonski potporni zidovi čija najveća ukupna visina, zajedno s temeljem, doseže 6,20 metara.