Od mongolske stepe do Londona: Svjetski arhitektonski projekti stižu u zagrebačku Uraniju

Budući grad za 150.000 stanovnika u mongolskoj stepi i nekadašnja londonska elektrana pretvorena u novu gradsku četvrt samo su neki od međunarodnih arhitektonskih projekata koji će biti predstavljeni na konferenciji 'Više od nacrta: Održivost u graditeljstvu'. Konferencija će se održati od 4. do 6. studenoga u zagrebačkoj Uraniji, a tijekom tri dana okupit će domaće i međunarodne stručnjake na predavanjima, okruglim stolovima i stručnim obilascima posvećenima održivim rješenjima u arhitekturi, inženjerstvu i urbanizmu.

Predavanja i okrugli stolovi 4. i 5. studenoga počinju u 17 sati, dok su za 6. studenoga predviđeni stručni obilasci Infobipa i Rimac Kampusa. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz prethodnu prijavu putem službene stranice Uranije, na kojoj je dostupan i detaljan program.

Grad za 150.000 stanovnika

Jedan od međunarodnih predavača bit će Ivan Jovanović, arhitekt po obrazovanju i inženjer u praksi, koji vodi londonski tim za održivost i okolišni dizajn u međunarodnom studiju Atelier Ten. Studio je sudjelovao u izradi nagrađenog urbanističkog plana Hunnu Cityja, budućeg grada za 150.000 stanovnika u mongolskoj stepi. Zamišljen kao model regenerativnog urbanizma, grad je planiran prema načelima prirodnih ekosustava, s ciljem obnove okoliša i odgovornijeg korištenja resursa. Njegove četvrti organizirane su oko središta u kojima su svakodnevni sadržaji dostupni unutar 15 minuta hoda.

Među projektima studija ističe se i Theodore Roosevelt Presidential Library u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Dakoti, muzej koji spaja suvremenu arhitekturu s obnovom više od 16 hektara autohtone prerije. Projekt teži najzahtjevnijim međunarodnim certifikatima održivosti, a osmišljen je s ciljem postizanja neto nulte energetske i vodne bilance te nulte količine otpada. Atelier Ten sudjelovao je i u realizaciji poznatih singapurskih projekata Gardens by the Bay i Jewel Changi Airport.

Zeleniji javni prostori

Na konferenciji će sudjelovati i Benjamin Walker, direktor dizajna i voditelj londonskog studija LDA Design, specijaliziran za krajobraznu arhitekturu i urbanu regeneraciju. Walker je vodio oblikovanje javnih prostora u sklopu Battersea Power Station, nekadašnje londonske elektrane koja je prenamjenom postala nova gradska četvrt uz Temzu. Riječ je o jednom od projekata koje će predstaviti u sklopu svog predavanja o održivim načelima u građenju.

Walker će predstaviti i More London, primjer preobrazbe postojećih, pretežno popločanih gradskih površina u zelenije i ugodnije prostore za svakodnevni boravak. Jovanović i Walker održat će zasebna predavanja prvog dana konferencije, 4. studenoga, pod zajedničkim nazivom 'Održiva načela u građenju'. 'Više od nacrta: održivost u graditeljstvu | foto: Urania, promo

Iza suvremene arhitekture

Drugi dan konferencije među predavačima će biti Mario Kuvač, partner i voditelj inženjerskog odjela švicarske tvrtke Amstein + Walthert u Zürichu. Više od dva desetljeća bavi se projektiranjem tehničkih sustava zgrada i vođenjem složenih međunarodnih projekata, a njegovo iskustvo obuhvaća tehnološki sektor, farmaceutsku industriju i industriju satova. Među njegovim referencama ističu se Omega 1, tvornica satova koju je projektirao japanski arhitekt Shigeru Ban, te Taniguchi Building, laboratorijska zgrada farmaceutske tvrtke Novartis koju potpisuje arhitekt Yoshio Taniguchi. Oba projekta primjeri su povezivanja zahtjevne tehnološke infrastrukture s arhitekturom prepoznatljivog autorskog izraza.

Kuvač će 5. studenoga održati predavanje 'Brownfieldproject - Transformacija ikone u tehnološki hightech kampus', posvećeno prenamjeni postojeće građevine u suvremeni tehnološki prostor te ulozi energetski učinkovitih i održivih inženjerskih rješenja.

Domaći arhitekti i inženjeri

Uz predavanja, konferencija donosi i dva okrugla stola na kojima će međunarodni stručnjaci razgovarati s predstavnicima hrvatske arhitektonske i inženjerske prakse. Na prvom, pod nazivom 'Od ideje do sustava', Ivanu Jovanoviću i Benjaminu Walkeru pridružit će se Marko Milečki iz Rimac Automobila, Ivona Jerković iz studija Grgurević & partneri te Marko Dabrović, suosnivač arhitektonskog studija 3LHD.

Na drugom okruglom stolu, 'Iz prakse u praksu', uz Marija Kuvača sudjelovat će Ivana Šajn iz studija 3LHD, Tomislav Stašić iz tvrtke Idea To Project te doc. dr. sc. Vlasta Zanki sa Studija inženjerstva okoliša Sveučilišta u Zagrebu.