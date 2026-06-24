Top prilika za poslovni pothvat: Kreće licitacija za državne poslovne prostore na 25 lokacija, cijene su sve

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od deset godina, u viđenom stanju.

Državne nekretnine objavile su javni poziv kojim se u desetogodišnji zakup daje ukupno 25 poslovnih prostora i garaža u 11 hrvatskih gradova. Riječ je o šestom ovogodišnjem natječaju za zakup nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u sklopu kojega se ponude zaprimaju do 17. srpnja 2026. godine.

Poslovni prostori raspoređeni su u većim gradovima i manjim sredinama diljem Hrvatske. Ponuda je stvarno šarolika. Evo što je u ponudi ovoga puta.

Najjača ponuda u Zagrebu

Najveći broj nekretnina na natječaju nalazi se u Zagrebu, gdje se u zakup nudi osam poslovnih prostora i tri garaže. Među većim prostorima ističe se ulični poslovni prostor u Ilici 117A, površine 103 četvorna metra s početnom mjesečnom zakupninom od 1.122,70 eura te ulični prostor na dvije etaže u Ozaljskoj ulici 61, površine 122,90 četvornih metara s početnom zakupninom od 815,56 eura.

Poslovni prostor u Huga Badalića 19 koji je također na dvije etaže i ukupne površine 81,44 četvorna metra, može se zakupiti po početnoj cijeni od 596,61 euro mjesečno. Zainteresiranim ponuditeljima na raspolaganju su i manji poslovni prostori na lokacijama Prolaz sestara Baković 1, Knežija 9, Divka Budaka 15, Marijana Derenčina 25 i Ulica kneza Domagoja 12, s početnim mjesečnim zakupninama od 147,15 eura do 418,88 eura. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Osijek, Rijeka, Cres, Split…

Izvan Zagreba, natječajem su obuhvaćeni poslovni prostori različitih veličina raspoređeni na više lokacija diljem Hrvatske. Najviša početna zakupnina među njima određena je za poslovni prostor u Zadru, u Zrinsko-Frankopanskoj 23, površine 57,94 četvorna metra, i iznosi 1.010 eura mjesečno.

U Osijeku se u zakup nude dva poslovna prostora u Županijskoj ulici 20 s početnim zakupninama od 288,52 i 456,10 eura, dok se u Rijeci na adresi Tizianova 36A nudi prostor od 52 četvorna metra s početnom zakupninom od 416 eura mjesečno. U Karlovcu su ponuđena dva poslovna prostora s početnim zakupninama od 161,56 eura i 330,14 eura.

Poslovni prostori dostupni su i u Varaždinu, Cresu, Splitu i Daruvaru. Početne mjesečne zakupnine za te prostore kreću se od 106,50 eura za prostor na prvom katu zagrade u Daruvaru do 397,40 eura za prostor u Stivanu na Cresu.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Garaže

Natječaj uključuje i sedam garaža. U Zagrebu se u zakup nude garaže u Aleji pomoraca 15A te u Radauševoj i Šeferovoj ulici, s početnim mjesečnim zakupninama od 29,90 do 37,44 eura.

U Našicama su pak u ponudi nekretnine na Trgu Izidora Kršnjavija 6. Ovdje su ponuđene tri garaže s početnim zakupninama između 37,99 i 38,99 eura mjesečno. Dok se u Sisku daje u zakup garaža na lokaciji Velika Lasina s početnom zakupninom od 8,28 eura mjesečno.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Na 10 godina

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od deset godina. U poslovnim prostorima dopuštene su sve djelatnosti sukladno važećim propisima, osim pružanja usluga smještaja, dok je u garažama i garažnim mjestima dopušten isključivo smještaj vozila. Prostori se daju u zakup u viđenom stanju, a prvi mjesec od dana solemnizacije ugovora zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine.