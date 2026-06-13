Milijunski posao u Splitu: Kreće sanacija ceste koja život znači i nathodnika koji ne radi

Iako se na prvi pogled radi o relativno kratkom zahvatu, njegova važnost je puno veća od duljine dionice.

Jedna od prometno najopterećenijih splitskih dionica, ona na državnoj cesti DC410 kroz Poljičku ulicu, korak je bliže obnovi. Riječ je o zahvatu koji na papiru izgleda kao 'samo' 350 metara ceste, ali u stvarnosti se radi o prostoru kojim svakodnevno prolazi velik broj vozila, autobusa, pješaka i biciklista. Još važnije, projekt uključuje i sanaciju pješačkog nathodnika Mertojak-Visoka, objekta koji bi trebao imati važnu ulogu u sigurnom povezivanju dvaju dijelova kvarta, a koji trenutačno nije u funkciji.

Da bi posao uskoro mogao krenuti, govori i činjenica da je u javnoj nabavi objavljeno kako je najpovoljniju ponudu dostavila zajednica ponuditelja MAR i COLAS Hrvatska, i to u iznosu od 2.281.986,38 eura bez PDV-a. Slijedi STRABAG s ponudom od 2.331.635,38 eura bez PDV-a, dok je najvišu ponudu predala zajednica ponuditelja CESTAR i Hering Široki Brijeg, čija vrijednost iznosi 2.960.212,88 eura bez PDV-a.

Najpovoljnija ponuda ujedno je za 81.986,38 eura viša od procijenjene vrijednosti radova, odnosno tek nešto iznad iznosa koji su Hrvatske ceste planirale za ovaj posao.

Važna gradska prometnica

Projekt obuhvaća dio Poljičke ulice od raskrižja s Trondheimskom/Ostravskom ulicom do raskrižja s Velebitskom ulicom, u gusto izgrađenom urbanom dijelu Splita. Investitor su Hrvatske ceste (HC), a dokumentacija je izrađena na razini izvedbenog projekta.

Iako se na prvi pogled radi o relativno kratkom zahvatu, njegova važnost je puno veća od duljine dionice. DC410 jedna je od ključnih prometnih veza prema trajektnoj luci, autobusnom i željezničkom kolodvoru, zbog čega njezino stanje izravno utječe na svakodnevno funkcioniranje prometa u gradu.

Osnovni cilj projekta je povećati sigurnost i udobnost svih sudionika u prometu, ali bez velikih zahvata u prostoru. Zbog postojeće izgrađenosti, zidova, objekata i drvoreda mogućnosti širenja i ozbiljnijih geometrijskih promjena vrlo su ograničene, pa se rješenje uglavnom temelji na obnovi i prilagodbi postojeće prometnice.

Sanacija Poljičke ceste i nathodnika | Foto: Canva, EOJN

Što je sada problem?

Postojeća dionica sastoji se od dva odvojena kolnika s po tri prometne trake, a između njih nalazi se zeleni razdjelni pojas. Sama trasa prometnice u horizontalnom i vertikalnom smislu uglavnom je pravilna, ali njezino stanje više ne odgovara današnjim prometnim i sigurnosnim zahtjevima.

Kolnička konstrukcija je na više mjesta dotrajala. Vidljive su mrežaste, uzdužne i poprečne pukotine, kolotrazi, zakrpe i druga oštećenja asfalta. Takvo stanje posebno dolazi do izražaja na dijelovima kojima prolaze autobusi, jer se tu asfalt dodatno opterećuje.

Dodatni problem predstavlja odvodnja. Oborinske vode prikupljaju se putem slivnika, rigola i kolektora, ali su pojedini elementi sustava dotrajali, oštećeni ili ispunjeni materijalom, pa ne obavljaju svoju funkciju kako bi trebali. Na nekim dijelovima nema ni dovoljno slivnika, osobito na južnom kolniku.

Javna rasvjeta također je zastarjela. Stupovi i rasvjetna tijela dugo nisu sustavno obnavljani, a u dokumentaciji se navodi da postojeće stanje ne zadovoljava suvremene pravilnike i standarde.

Posebna priča je pješački nathodnik Mertojak-Visoka. Iako se nalazi na važnoj lokaciji za prelazak preko prometne i opterećene ceste, nathodnik trenutačno nije u funkciji. U dijelu grada s velikim brojem stanovnika, pješaka, učenika, biciklista i korisnika javnog prijevoza, to je ozbiljan sigurnosni problem. Sanacija Poljičke ceste i nathodnika | Foto: Canva, EOJN

Što se planira raditi?

Projektom je predviđena temeljita obnova kolnika Poljičke ulice, rekonstrukcija semaforiziranog četverokrakog raskrižja te uređenje pješačkih i biciklističko-pješačkih površina.

Zadržava se postojeći broj prometnih trakova i osnovna širina kolnika, jer prostor ne dopušta veća proširenja. Ipak, gdje god je to moguće, planira se izvedba asfaltnih rigola širine 0,50 metara. Time bi se slivnici izmjestili iz prometnih traka, što bi trebalo pridonijeti sigurnijem i ugodnijem odvijanju prometa.

Nova kolnička konstrukcija dimenzionira se za vrlo teško prometno opterećenje, a projektirana računska brzina iznosi 60 km/h. Predviđeno je i ispravljanje poprečnih nagiba kolnika kako bi se poboljšala odvodnja i sigurnost vožnje.

Semaforizirano raskrižje rekonstruirat će se prema važećim normama, uz obnovu prometne signalizacije, opreme i semaforskih elemenata. Na cijeloj dionici planira se nova horizontalna signalizacija te zamjena dotrajale vertikalne prometne signalizacije. Sanacija Poljičke ceste i nathodnika | Foto: Canva, EOJN

Nathodnik, pješaci i biciklisti

Jedan od najvažnijih dijelova zahvata odnosi se na pješački i biciklistički promet. Planira se uređenje kontinuiranih pješačkih i biciklističko-pješačkih staza, kako bi se omogućilo sigurnije kretanje uz prometnicu i preko nje.

Na raskrižju su predviđeni pješački i biciklistički prijelazi. Biciklistički prijelazi dodatno će se naglasiti crvenom bojom, dok su pješački prijelazi projektirani u širini od četiri metra. Na mjestima prijelaza planiraju se upušteni rubnjaci i taktilne površine, čime se prostor prilagođava osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Sanacijom nathodnika Mertojak-Visoka i dogradnjom sjevernih pristupnih stepenica taj bi se objekt ponovno trebao staviti u funkciju. Time bi se omogućio sigurniji prijelaz pješaka preko jedne od najprometnijih gradskih cesta, što je možda i najvidljiviji benefit cijelog projekta za stanovnike okolnih kvartova.

Postojeće autobusno stajalište također će se urediti i opremiti prema pravilima. Ipak, zbog prostornih ograničenja nije ga moguće izmjestiti iz prometne trake, pa se projekt u tom dijelu prilagođava zatečenom stanju.

U zoni zahvata nalaze se i brojne podzemne i nadzemne komunalne instalacije, pa je predviđena njihova zaštita, prilagodba ili premještanje prema uvjetima nadležnih tijela. Planira se i izgradnja nove javne rasvjete te DTK kanalizacije.