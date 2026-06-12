Top inženjeri građevine dobili priznanja struke: Krune za Žnjan, Kampus Rimac, most na Savi, Pantovčak

Od Zaboka do Žnjana: Ovo su top domaći arhitektonski projekti po sudu struke
Objavljene su nominacije UHA nagrade u sklopu Godišnje izložbe ostvarenja 2025., a među njima su najbolji arhitektonski projekti lani u Hrvatskoj.
15:57 98 d 05.03.2026
12. lipanj 2026.
Ovogodišnje nagrade dodijeljene su u 7 kategorija za ukupno 15 istaknutih laureata, inženjera građevinarstva.
Od 11. do 13. lipnja u opatijskom hotelu Ambasador održava se manifestacija 20. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) u Opatiji, s više od 2.000 sudionika, što je najveće okupljanje građevinske struke u Hrvatskoj. Tradicionalno, na samom početku dodijeljene su godišnje nagrade za izvrsnost u graditeljstvu - KOLOS.
Ovogodišnje nagrade dodijeljene su u 7 kategorija za ukupno 15 istaknutih laureata - inženjera građevinarstva. U kategoriji nagrada za projektiranje, specijalnost konstrukcije, ove su godine nagrađena tri kapitalna projekta.
Za projekt konstrukcije Mosta na Savi kod Stare Gradiške (na brzoj cesti Okučani - granica BiH) nagrada KOLOS dodijeljena je inženjerima mr. sc. Nijazu Mujkanoviću, prof. dr. sc. Anđelku Vlašiću i doc. dr. sc. Mladenu Srbiću za kompleksno inženjersko rješenje ovog važnog međunarodnog koridora.
Projekt tvornice automobila Kampus Rimac, jedan od najmodernijih i tehnološki najnaprednijih industrijskih kompleksa u ovom dijelu Europe, donio je nagradu KOLOS inženjerima Juraju Pojatini i Davidu Anđiću.
Projekt Rekonstrukcija INA rafinerije Rijeka nagrađen je u dvije kategorije. Za projektiranje konstrukcije nagradu su dobili inženjeri Dinko Čondić i Krešimir Debelić, dok je za isti projekt, u kategoriji Druge specijalnosti struke, KOLOS dodijeljen Ivanu Žižeku kao BIM manager na projektu.
U kategoriji projektiranja u području geotehnike, nagrada za izuzetno postignuće u struci dodijeljena je inženjerima Tomislavu Šiši i Luki Soriću. Oni su nagrađeni za iznimno zahtjevan projekt sanacije klizišta na Pantovčaku, na potezu od samog ulaza u Predsjedničke dvore do ulice Zelengaj, čime je uspješno stabilizirana i osigurana ključna gradska i državna infrastruktura.
U kategoriji stručnog nadzora građenja, nagradu KOLOS primio je inženjer Zoran Skrepnik kao glavni nadzorni inženjer na kompleksnom projektu rekonstrukcije hotela Pical u Poreču. Dok je u kategoriji inženjera gradilišta, KOLOS je dodijeljen inženjeru Jošku Galiću za iznimno uspješno i organizacijski zahtjevno vođenje radova na uređenju Žnjanskog platoa u Splitu, jednom od trenutno najvećih projekata urbane i obalne regeneracije u Hrvatskoj.
U kategoriji Druge specijalnosti struke, nagrada KOLOS uručena je inženjeru Tomislavu Poljuhi za poseban angažman, predanost i ostvarene rezultate u poticanju složenih projekata od velikog društvenog značaja.
Kruna ovogodišnje svečanosti bila je dodjela čak dviju nagrada za životno djelo inženjerima koji su svojim cjeloživotnim radom, profesionalnom izvrsnošću i nesebičnim zalaganjem ostavili neizbrisiv trag u hrvatskom graditeljstvu.
Prof. dr. sc. Darko Dujmović dobio je nagradu za životno djelo za izniman znanstveni, nastavni i stručni doprinos razvoju građevinske struke, dok je inženjer Berislav Borovina također dobitnik nagrade za životno djelo za trajan doprinos razvoju i prepoznatljivosti hrvatske graditeljske djelatnosti.
U sklopu otvorenja predsjednica Komore, Nina Dražin Lovrec, istaknula kako je građevina u novom mileniju postala snažan oslonac gospodarstvu.
- U proteklih 20 godina naša se struka dokazala kao ključan oslonac društva u svim razvojnim ciklusima, ali i izvanrednim situacijama. Danas se građevinarstvo nalazi pred novom erom - zelena tranzicija, digitalizacija, BIM modeli i umjetna inteligencija iz temelja mijenjaju način na koji projektiramo i gradimo. Naša je odgovornost da te promjene kao struka aktivno vodimo, rekla je Dražin Lovrec.
Od Zaboka do Žnjana: Ovo su top domaći arhitektonski projekti po sudu struke
Objavljene su nominacije UHA nagrade u sklopu Godišnje izložbe ostvarenja 2025., a među njima su najbolji arhitektonski projekti lani u Hrvatskoj.
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