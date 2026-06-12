Top inženjeri građevine dobili priznanja struke: Krune za Žnjan, Kampus Rimac, most na Savi, Pantovčak

Ovogodišnje nagrade dodijeljene su u 7 kategorija za ukupno 15 istaknutih laureata, inženjera građevinarstva.

Od 11. do 13. lipnja u opatijskom hotelu Ambasador održava se manifestacija 20. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) u Opatiji, s više od 2.000 sudionika, što je najveće okupljanje građevinske struke u Hrvatskoj. Tradicionalno, na samom početku dodijeljene su godišnje nagrade za izvrsnost u graditeljstvu - KOLOS.

Ovogodišnje nagrade dodijeljene su u 7 kategorija za ukupno 15 istaknutih laureata - inženjera građevinarstva. U kategoriji nagrada za projektiranje, specijalnost konstrukcije, ove su godine nagrađena tri kapitalna projekta.

Most, kampus i rafinerija

Za projekt konstrukcije Mosta na Savi kod Stare Gradiške (na brzoj cesti Okučani - granica BiH) nagrada KOLOS dodijeljena je inženjerima mr. sc. Nijazu Mujkanoviću, prof. dr. sc. Anđelku Vlašiću i doc. dr. sc. Mladenu Srbiću za kompleksno inženjersko rješenje ovog važnog međunarodnog koridora.

Projekt tvornice automobila Kampus Rimac, jedan od najmodernijih i tehnološki najnaprednijih industrijskih kompleksa u ovom dijelu Europe, donio je nagradu KOLOS inženjerima Juraju Pojatini i Davidu Anđiću.

Projekt Rekonstrukcija INA rafinerije Rijeka nagrađen je u dvije kategorije. Za projektiranje konstrukcije nagradu su dobili inženjeri Dinko Čondić i Krešimir Debelić, dok je za isti projekt, u kategoriji Druge specijalnosti struke, KOLOS dodijeljen Ivanu Žižeku kao BIM manager na projektu. Granični prijelaz Gradiška još nije aktivan | foto: YouTube screenshot (Na Hrvatskim cestama) Rafinerija nafte INA | Foto: IVICOM consulting, LinkedIn

Geotehnika, nadzor građenja i specijalnosti struke

U kategoriji projektiranja u području geotehnike, nagrada za izuzetno postignuće u struci dodijeljena je inženjerima Tomislavu Šiši i Luki Soriću. Oni su nagrađeni za iznimno zahtjevan projekt sanacije klizišta na Pantovčaku, na potezu od samog ulaza u Predsjedničke dvore do ulice Zelengaj, čime je uspješno stabilizirana i osigurana ključna gradska i državna infrastruktura.

U kategoriji stručnog nadzora građenja, nagradu KOLOS primio je inženjer Zoran Skrepnik kao glavni nadzorni inženjer na kompleksnom projektu rekonstrukcije hotela Pical u Poreču. Dok je u kategoriji inženjera gradilišta, KOLOS je dodijeljen inženjeru Jošku Galiću za iznimno uspješno i organizacijski zahtjevno vođenje radova na uređenju Žnjanskog platoa u Splitu, jednom od trenutno najvećih projekata urbane i obalne regeneracije u Hrvatskoj.

U kategoriji Druge specijalnosti struke, nagrada KOLOS uručena je inženjeru Tomislavu Poljuhi za poseban angažman, predanost i ostvarene rezultate u poticanju složenih projekata od velikog društvenog značaja.

klizište Pantovčak, 3D snimka (svibanj 2024.) | izvor: Luka Sorić (Geotehnički Studio)

Hotel Pical | foto: Valamar

Dvije nagrade za životno djelo

Kruna ovogodišnje svečanosti bila je dodjela čak dviju nagrada za životno djelo inženjerima koji su svojim cjeloživotnim radom, profesionalnom izvrsnošću i nesebičnim zalaganjem ostavili neizbrisiv trag u hrvatskom graditeljstvu.

Prof. dr. sc. Darko Dujmović dobio je nagradu za životno djelo za izniman znanstveni, nastavni i stručni doprinos razvoju građevinske struke, dok je inženjer Berislav Borovina također dobitnik nagrade za životno djelo za trajan doprinos razvoju i prepoznatljivosti hrvatske graditeljske djelatnosti.

Građevina – oslonac društva

U sklopu otvorenja predsjednica Komore, Nina Dražin Lovrec, istaknula kako je građevina u novom mileniju postala snažan oslonac gospodarstvu.

- U proteklih 20 godina naša se struka dokazala kao ključan oslonac društva u svim razvojnim ciklusima, ali i izvanrednim situacijama. Danas se građevinarstvo nalazi pred novom erom - zelena tranzicija, digitalizacija, BIM modeli i umjetna inteligencija iz temelja mijenjaju način na koji projektiramo i gradimo. Naša je odgovornost da te promjene kao struka aktivno vodimo, rekla je Dražin Lovrec.