Milijuni za arenu poput svemirskog broda: Kreće nova faza izgradnje prvog hrvatskog gaming grada

Nakon fakulteta, studentskog doma i sportskih sadržaja, raspisan je natječaj vrijedan više od 22 milijuna eura za izgradnju akceleratora i inkubatora.

Na jugoistočnom ulazu u Novsku, na parceli površine nešto veće od devet hektara, nastaje Centar gaming industrije - obrazovni, poduzetnički, sportski i tehnološki kampus namijenjen razvoju hrvatske industrije videoigara. Kompleks će objediniti fakultet, studentski dom, sportsku dvoranu, bazen, akcelerator, inkubator s velikom gaming arenom, ugostiteljske sadržaje, energanu, parkove te novu prometnu i energetsku infrastrukturu.

Projekt se provodi kroz više građevinskih faza, a ukupna vrijednost dviju glavnih etapa iznosi približno 76,4 milijuna eura. Prva faza, vrijedna oko 38,66 milijuna eura, već je u izgradnji, dok se drugom fazom planiraju poduzetnički i događajni sadržaji procijenjene vrijednosti oko 37,74 milijuna eura. Provedba cjelokupnog projekta planirana je u razdoblju od 2023. do 2027. godine.

Prva faza kampusa već dobiva prepoznatljive obrise

Radovi na prvoj fazi počeli su u ožujku 2025. godine. Obuhvaćaju gradnju fakulteta, studentskog doma, sportske dvorane, zatvorenog bazena, vanjskih igrališta, energane i više od kilometra interne prometnice. Fakultet će imati približno 12.000 četvornih metara, dok će studentski dom površine oko 5.000 četvornih metara raspolagati s 201 ležajem.

Kako şmo krajem prošle godine pisali u našoj Bauštelskoj reportaži, tlo ispod fakulteta i studentskog doma ojačano je pilotima, nakon čega su izvedene armiranobetonske temeljne ploče i hidroizolacija. Tada su bili nastavljeni radovi na nosivim konstrukcijama zgrada, sportskoj dvorani i bazenu, dok je kod energane započelo betoniranje temeljne ploče. Duž trase buduće interne prometnice ranije su izvedeni i pripremni zemljani radovi i postavljen tamponski sloj. Centar gaming industrije u Novskoj | Foto: baustela.hr, SMZ

Objavljen natječaj za nastavak gradnje

Dok se prva faza izvodi, Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije raspisao je novi postupak javne nabave za izgradnju akceleratora i inkubatora u sklopu projekta Centar gaming industrije.

Predmet nabave je 'Izgradnja objekta akceleratora i inkubatora u sklopu projekta Centar gaming industrije - inkubator i akcelerator', a procijenjena vrijednost radova iznosi 22.155.430,08 eura bez PDV-a. Riječ je o nastavku razvoja kampusa kojim će se obrazovni i sportski sadržaji povezati s prostorima za rad gaming poduzeća, produkciju, testiranje videoigara i održavanje velikih natjecanja.

Kampus povezan sa željeznicom, gradom i autocestom

Parcela površine 91.017 četvornih metara trenutačno je potpuno neizgrađena i nalazi se u gospodarskoj zoni uz željezničku prugu. Zemljište je nepravilnog oblika i blago se spušta prema jugu, uz ukupnu visinsku razliku od oko 3,5 metara. Kolni pristup osiguran je s južne prometnice, dok je sa sjevera planirana pješačko-biciklistička veza prema željezničkoj stanici.

Urbanističko rješenje temelji se na smještaju zgrada i prometnica uz rubove parcele kako bi se u njezinu središtu oblikovala velika pješačka zona za druženje, rekreaciju i odmor. Glavna pješačka os povezivat će sjeverni ulaz s južnim trgom ispred inkubatora. Uz prometnice i parkirališta planirani su drvoredi, a središnji dio kampusa dobit će parkovne i vodene površine.

Centar gaming industrije - Novska | foto: screenshot YouTube

Akcelerator kao poslovno i produkcijsko središte

Akcelerator će biti namijenjen razvojnim timovima i tvrtkama koje se bave videoigrama i povezanim tehnologijama. U zgradi su planirani uredi, radne jedinice, studio za snimanje i virtualnu stvarnost, prostorije za sastanke i prezentacije te ugostiteljski sadržaji.

Zgrada je smještena uz sjeverni trg i središnji park, simetrično u odnosu na zgradu fakulteta. Takvim rasporedom oblikuje se reprezentativni ulazni prostor kampusa i otvara pogled prema njegovu središnjem objektu - inkubatoru. S istočne strane predviđen je kolni i gospodarski pristup studiju i pomoćnim prostorima, uključujući prostor za dostavna vozila i kamione.

Svi glavni sadržaji projektirani su kao pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ulazi se nalaze u razini okolnog terena, dizalo povezuje sve etaže, a prilagođeni su i uredi, komunikacije i sanitarni prostori. Centar gaming industrije u Novskoj | Foto: baustela.hr, SMZ

Inkubator i arena za 2.500 posjetitelja

Inkubator je zamišljen kao centralna i arhitektonski najizraženija građevina kompleksa. Njegov glavni sadržaj bit će multifunkcionalna arena kapaciteta oko 2.500 posjetitelja, namijenjena gaming natjecanjima, testiranju videoigara, prezentacijama i većim javnim događanjima.

Tlocrt građevine je ovalan i prilagođen dobroj preglednosti pozornice. Gledalište je blago zakrivljeno prema bini i izvedeno u nagibu, a u prostoru ispod tribina smještene su garderobe, sanitarije, kuhinjski i pomoćni prostori, infopult i multifunkcionalna dvorana. U prednjem dijelu, prema glavnom trgu, nalazit će se ulazni prostori, restorani i barovi, dok su u bočnim zonama predviđene prostorije za natjecatelje, posjetitelje i osoblje.

Na višoj razini planirane su reporterske prostorije i VIP lože. Sa stražnje strane građevine osiguran je kamionski pristup pozornici radi dopreme opreme i prilagodbe scenografije različitim događanjima. gaming kampus Novska | foto: Grad Novska

Arena oblikovana kao svemirska letjelica

Arhitektonsko rješenje inkubatora razlikuje se od ostalih zgrada u kampusu. Arena je zamišljena kao svemirska letjelica koja je 'tvrdo sletjela' na teren i ostala ukošena u odnosu na horizontalu. Stražnji dio objekta djelomično je ukopan u zemlju, dok valovito oblikovane travnate površine stvaraju padinu prema središnjem parku.

Dominantni elementi građevine bit će eliptične plohe krova i tribina, između kojih je predviđen veliki ekran. Budući da je zgrada okrenuta prema glavnom kolnom pristupu i autocesti, ekran s najavama, prijenosima događanja i promotivnim sadržajima bit će vidljiv i iz šireg prostora Novske.

Nosiva konstrukcija izvest će se kao monolitni armiranobetonski sustav s velikim čeličnim krovištem. Eliptični krov oslanjat će se na armiranobetonski prsten, zidove i masivne stupove ovalnog presjeka. U njegovu središtu nalazit će se kružni otvor promjera osam metara koji će služiti kao svjetlarnik. Kombinacija armiranobetonske baze i prostorne čelične rešetke omogućit će oblikovanje velike arene bez stupova koji bi zaklanjali pogled prema pozornici.