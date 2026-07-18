Jedan od najljepših stadiona svijeta dobiva novi teren: Pod stijenama Imotskog kreće velika obnova

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18. srpanj 2026.
Ispod buduće umjetne trave izvest će se obodni primarni drenažni kanal i poprečni sekundarni kanali.
Stadion Gospin dolac u Imotskom nije poznat samo po nogometu. Smješten u prirodnoj krškoj udolini, između stijena, utvrde Topane i Modrog jezera, godinama privlači pozornost svjetskih medija, a BBC ga je 2017. uvrstio među deset najljepših nogometnih stadiona na svijetu. Sada bi ovaj neobični sportski stadion trebao dobiti i kvalitetniju prateću infrastrukturu.
Grad Imotski raspisao je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju i opremanje pomoćnog igrališta te nabavu stadionskog semafora za Gospin dolac. Procijenjena vrijednost radova iznosi 142.562 eura bez PDV-a, a postupak se vodi pod evidencijskim brojem RA-26/2026. Zahvat se neće širiti izvan postojećeg sportskog prostora, nego će se postojeći pomoćni teren temeljito obnoviti i tehnički unaprijediti.
Pomoćno igralište nalazi se istočno od glavnog travnjaka, na katastarskoj čestici ukupne površine 24.823 četvorna metra. Sam teren položen je u smjeru sjever-jug, dimenzija je 40 puta 20 metara i zauzima približno 1.000 četvornih metara.
S jedne strane neposredno graniči s dužim rubom glavnog igrališta, dok se s druge približava padini koja omeđuje istočni dio stadiona. Upravo takav položaj, unutar skučenog i osjetljivog krškog prostora, određuje način izvođenja radova. Projektom je zato predviđeno zadržavanje postojećih gabarita, bez većih visinskih promjena i uz minimalno zadiranje u konfiguraciju terena.
Radovi će početi uklanjanjem postojećih slojeva, sanacijom posteljice i finim planiranjem cijele površine. Igralište će se oblikovati s poprečnim padovima od 0,5 posto prema rubovima, čime će se omogućiti brže otjecanje vode.
Ispod buduće umjetne trave izvest će se obodni primarni drenažni kanal i poprečni sekundarni kanali, raspoređeni na međusobnom razmaku od šest metara. Kanali će biti obloženi geotekstilom, u njih će se položiti perforirane cijevi promjera 100 i 200 milimetara, a zatim će se ispuniti čistim tucanikom.
Glavna drenažna cijev promjera 200 milimetara spojit će se na postojeći otvoreni betonski kanal uz južni rub igrališta. Za taj će priključak biti potrebno izvesti proboj kroz postojeći betonski ogradni zid. Sustav je dimenzioniran prema površini terena i klimatološkim podacima za Imotski, gdje višegodišnji prosjek padalina iznosi 117,16 milimetara.
Nakon drenaže cijela će se površina prekriti geotekstilom koji sprječava prodor sitnih čestica u odvodne kanale i nosive slojeve. Slijedi izvedba tamponskog sloja od tucanika debljine 20 centimetara te završnog kamenog sloja debljine pet centimetara.
Ravnost podloge morat će se postići specijaliziranim laserski ili GPS upravljanim grejderima. Na tako pripremljenu površinu postavlja se amortizirajuća elastična podloga, odnosno shock pad, a preko nje sintetički travnjak s valjanom potvrdom kvalitete FIFA Quality Pro.
Umjetna trava lijepit će se iz rola širokih najmanje četiri metra, a ispuna će se sastojati od kvarcnog pijeska i gumenog granulata. Projekt propisuje i poštovanje europskih ograničenja povezanih s policikličkim aromatskim ugljikovodicima i mikročesticama sintetičkih polimera. Projektirani vijek trajanja travnjaka iznosi osam godina ili približno 12.000 sati korištenja, dok bi elastična podloga trebala trajati 20 godina.
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Osim same podloge, projekt obuhvaća postavljanje novih golova, zaštitne polietilenske mreže i montažnih betonskih elemenata uz istočnu stranu igrališta. Za temelje golova i zaštitne dijelove instalacija koristit će se beton razreda C20/25, čija će se kvaliteta provjeravati na gradilištu i laboratorijskim ispitivanjima nakon 28 dana.
U nabavu je uključeno i opremanje stadionskim semaforom, čime zahvat izlazi iz okvira same obnove pomoćnog terena i donosi poboljšanje funkcionalnosti cijelog stadiona. Izvođač će prije radova morati organizirati i ograditi gradilište, omogućiti pristup mehanizaciji te zaštititi korisnike i okolne dijelove kompleksa.
Stara umjetna trava neće se automatski odvesti na otpad. Grad je planira ponovno iskoristiti, pa će ju izvođač morati pažljivo ukloniti, pripremiti i prevesti na privremeno odlagalište koje odredi naručitelj. Najmanje 70 posto neopasnog građevinskog otpada nastalog radovima trebalo bi se pripremiti za ponovnu uporabu, recikliranje ili oporabu.
Obveze izvođača neće završiti primopredajom igrališta. Projektom je propisano dvogodišnje redovito održavanje umjetnog travnjaka, uključujući dekompaktiranje i ravnanje ispune, strojno čišćenje, mjerenje njezine visine te povremenu dopunu granulata.
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