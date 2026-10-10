Jedan papir može zaustaviti cijelo gradilište: Odvjetnik otkriva najčešću zamku za investitore

Gradnja kuće za mnoge je jedan od najvećih životnih projekata, ali i proces u kojem je dovoljno napraviti jednu pogrešku da se sve zaustavi. Čak i kada investitor ima građevinsku dozvolu, uredno izrađen projekt i angažiranog izvođača, to ne znači da je ispunio sve zakonske obveze. Dolazak građevinske inspekcije na gradilište zato može završiti poprilično neugodno, a ponekad i potpunom obustavom radova.

Vrlo je zanimljivo što razlog zatvaranja gradilišta ne mora nužno biti bespravna gradnja, prekoračenje dopuštenih gabarita ili odstupanje od projekta. U nekim slučajevima dovoljan je 'administrativni propust', odnosno dokument koji nije dostavljen na vrijeme. Osim toga, inspekcijski nadzor može pokrenuti i prijava susjeda, čak i kada je anonimna.

Što građevinski inspektor zapravo provjerava, koje dokumente investitor mora imati, kada može doći do zatvaranja gradilišta i što se događa kada vas prijavi susjed? O svemu tome za naš portal govorio je odvjetnik Jure Radalj, koji je pojasnio kako funkcionira građevinska inspekcija i na što investitori trebaju posebno pripaziti.

Što građevinski inspektor zapravo provjerava?

Dolazak građevinske inspekcije na gradilište ne znači automatski da je nešto pošlo po zlu. Riječ je o nadzoru kojim se provjerava poštuju li se zakonski propisi, odnosno gradi li se u skladu s izdanom dozvolom. Pritom inspektora ne zanima toliko arhitektonsko rješenje koliko njegova zakonitost i usklađenost s dokumentacijom.

- Građevinska inspekcija ne dolazi da vam čita projekt naglas, nego da u pola sata utvrdi gradite li ono i onako kako piše u dozvoli, a najčešća zamka nije bespravna gradnja, nego banalna administrativna greška zbog koje i uredan investitor završi sa zatvorenim gradilištem, objašnjava Radalj.

Kako ističe, jedna od prvih stvari koje treba razumjeti jest što je zapravo predmet inspekcijskog nadzora. Inspektor ne procjenjuje izgled građevine niti kvalitetu arhitektonskog rješenja, već provjerava jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za izvođenje radova.

- Prva stvar koju treba razumjeti jest da građevinski inspektor u nadzor ne dolazi ocjenjivati je li vaša kuća lijepa ili je li projekt dobar, nego provjeriti postoji li valjani akt na temelju kojega se gradi, gradi li se u skladu s tim aktom i je li početak radova uredno prijavljen, govori odvjetnik. Rusenje kuće | foto: ilustracija

Inspektor ima velike ovlasti, a gradilište može odmah zatvoriti

Građevinski inspektor tijekom nadzora ima niz zakonskih ovlasti. Osim pregleda potrebne dokumentacije, može zatražiti i privremenu obustavu radova kako bi utvrdio stvarno stanje na gradilištu. Ako pritom ustanovi nepravilnosti, slijede odgovarajuće mjere.

- Zakon inspektoru daje vrlo konkretne ovlasti, pa tako smije pregledati dokumentaciju koja mu omogućuje uvid u ono što je za nadzor bitno, a može narediti investitoru ili vlasniku da privremeno obustavi radove tijekom samog pregleda ako na drugi način nije moguće utvrditi činjenično stanje, objašnjava Radalj.

Uz to naglašava kako inspekcijski postupak ne završava samo usmenim upozorenjem. Kada inspektor utvrdi nepravilnost, donosi rješenje, a u određenim slučajevima to može učiniti i bez prethodnog saslušanja stranke.

Jedna od najstrožih mjera svakako je zatvaranje gradilišta. Ono se provodi postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilište ili građevinu, nakon čega daljnji radovi više nisu dopušteni, osim onih potrebnih za izvršenje inspektorova rješenja.

- Drugim riječima, ona žuta i crvena tabla 'zatvoreno gradilište' na ogradi nije preporuka nego zabrana, a nastavak radova unatoč njoj otvara vrata prekršajnoj, a u težim slučajevima i kaznenoj odgovornosti, pa vam tada više neće pomoći odvjetnik specijaliziran za graditeljstvo, nego oni koje navečer gledate uživo na vijestima ispred suda kako tvrde da je njihov klijent sveta sličica, slikovito poručuje Radalj.

Imate građevinsku dozvolu? To nije dovoljno

Jedna od najčešćih zabluda među investitorima jest da građevinska dozvola automatski znači kako je sve spremno za početak radova. Međutim, prije dolaska građevinskih strojeva potrebno je ispuniti i druge obveze, među kojima je posebno važna prijava početka građenja.

Radalj objašnjava da u trenutku nadzora na gradilištu mora biti dostupna dokumentacija kojom se dokazuje da se gradi zakonito i u skladu s projektom. To prije svega uključuje pravomoćnu građevinsku dozvolu i glavni projekt.

- Posebno je važna prijava početka građenja, koju mnogi shvate preolako. Početak građenja investitor je dužan elektronički, putem sustava eDozvola, prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo najkasnije osam dana prije početka radova, i to nije puka formalnost jer se u prijavi obvezno navode klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, glavni izvođač radova i nadzorni inženjer, uz dokaz da je u katastru formirana građevna čestica ako je to bilo uvjetovano, ističe odvjetnik.

Dakle, građevinska dozvola samo je jedan dio potrebne dokumentacije. Čak i kada je projekt potpuno zakonit, neprijavljeni početak radova može biti dovoljan razlog za njihovu obustavu. građevinska inspekcija | foto: screenshot, HRT

Zbog banalne pogreške možete ostati bez gradilišta

Upravo je administrativni dio gradnje, prema Radaljevim riječima, jedna od najvećih zamki za investitore. Problem nastaje kada se radovi započnu prije ispunjavanja svih propisanih obveza, iako za samu građevinu postoji valjana dozvola.

- Dozvola dokazuje da smijete graditi, ali ne dokazuje i da ste ispunili sve postupovne obveze prije nego što ste 'zabili kašike bagera u zemlju', pa se najčešći scenarij zatvaranja gradilišta ne veže uz nezakonitost samog projekta, nego uz obični administrativni propust, upozorava Radalj.

Kako dodatno objašnjava, propisi predviđaju obustavu građenja ako početak radova, odnosno njihov nastavak, nije uredno prijavljen. Jednako tako, problem može nastati i ako uz prijavu nije priložena propisana dokumentacija.

- Zakon je tu izričit, jer inspektor rješenjem naređuje investitoru, vlasniku i izvođaču obustavu građenja ako nije prijavljen početak građenja odnosno nastavak radova, a jednako tako i neprilaganje propisane dokumentacije uz prijavu za posljedicu ima obustavu građenja koju naređuje građevinski inspektor, dodaje.

To znači da investitor može imati sve potrebne dozvole za svoj projekt, ali zbog propuštene administrativne obveze ipak završiti sa zatvorenim gradilištem. Upravo zato važan dio pripreme gradnje nije samo ishođenje dozvola nego i pravodobno ispunjavanje svih obveza prije početka izvođenja radova.

Susjed vas može prijaviti, čak i anonimno

Još jedna tema koja često izaziva pitanja jest mogućnost prijavljivanja gradnje građevinskoj inspekciji. Posebno je to izraženo u susjedskim odnosima, kada jedna strana posumnja da se na susjednoj parceli gradi protivno propisima.

Prema riječima sugovornika, prijavu u načelu može podnijeti bilo tko, pa čak i anonimno. Građevinska inspekcija dio je Državnog inspektorata, a njezina je zadaća zaštita javnog interesa. Zbog toga se inspekcijski nadzor pokreće po službenoj dužnosti.

- Velik dio nadzora doista počinje prijavom susjeda, a odgovor na pitanje tko smije prijaviti jest u načelu bilo tko, uključujući i anonimno, jer je građevinska inspekcija dio Državnog inspektorata koji postupa u zaštiti javnog interesa i nadzor pokreće po službenoj dužnosti, govori Radalj.

No zanimljivo je da osoba koja je podnijela prijavu nema nužno pravo sudjelovati u daljnjem postupku. U 'prijevodu', činjenica da je susjed prijavio određenu gradnju ne znači da može odlučivati o tome kako će inspekcijski postupak završiti.

- Ključno je, međutim, razumjeti pravni položaj prijavitelja, koji je slabiji nego što ljudi misle, jer prema ustaljenoj sudskoj praksi prijavitelj bespravne gradnje, povodom čije je prijave po službenoj dužnosti pokrenut upravni postupak uklanjanja, nema svojstvo stranke u tom postupku, što znači da susjed koji je pokrenuo lavinu ne može tim postupkom upravljati niti u pravilu pobijati njegov ishod kao stranka, pojašnjava. Građevinski projekt | foto: Freepik

Kada prijava postane oružje u susjedskom sukobu

Ipak, nije svaka prijava opravdana niti će svaka rezultirati izlaskom inspektora na teren. Građevinska inspekcija može određivati prioritete na temelju ozbiljnosti prijave i vjerojatnosti postojanja nepravilnosti. Ako se pokaže da investitor nije prekršio propise, postupak završava bez izricanja mjera.

- Inspekcija nije dužna doslovno izaći na teren povodom svake dojave na jednak način, jer ima pravo prioritizirati predmete prema težini i vjerojatnosti povrede, ali ozbiljnu i konkretnu prijavu u praksi neće ignorirati. Kad se pokaže da je prijava neutemeljena, postupak jednostavno završava bez mjera protiv investitora, a bitno je da prijavitelj ne snosi troškove tog postupka niti odgovara zato što se ispostavilo da povrede nema, ističe Radalj.

Upravo se tu, smatra odvjetnik, otvara prostor za moguće zlouporabe. Naime, prijave građevinskoj inspekciji mogu postati sredstvo pritiska u susjedskim sukobima, posebno kada se opetovano podnose bez stvarnog temelja.

Investitor se u takvim situacijama može naći u nezahvalnom položaju. Iako gradi u skladu s propisima, mora se baviti prijavama i mogućim nadzorima, dok osoba koja ih podnosi u pravilu ne snosi posljedice samo zato što se pokazalo da nepravilnosti nisu postojale.

- Naličje svega toga je da se taj isti institut lako pretvori u oružje u susjedskim ratovima, jer onome tko prijavljuje iz čiste obijesti u pravilu ne slijedi nikakva sankcija, a investitor se od takvih prijava može braniti tek izvan inspekcijskog postupka, kroz građanske sporove koji traju i koštaju. Pa ispadne da je prijava besplatna za onoga tko je šalje, a živce i vrijeme na kraju troši onaj tko gradi, dodao je za kraj Radalj.